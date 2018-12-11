AB ile İran arasında ticaret mekanizması yılbaşında devreye girecek

ABD’nin İran’a yaptırımlarını devre dışı bırakarak AB ülkelerinin İran’la ticareti sürdürmesini sağlayacak mekanizmanın yılbaşında devreye gireceği açıklandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün yaptığı açıklamada İran’la ticareti dolara bağlı olmadan sürdürmeyi sağlayacak finansal mekanizmanın yılsonuna kadar devreye girebileceğini söyledi.

AB’nin oluşturması beklenen Özel Amaçlı Araç olarak da adlandırılan finansal mekanizma ile ABD yaptırımları altındaki İran’la ticaretin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Federica Mogherini gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran’la meşru iş yapılmasını sağlayacak ve koruyacak bu aracın birkaç hafta içinde yani yılsonundan önce kurulmasını bekliyorum” dedi.

Sözkonusu mekanizma için Fransa ve Almanya’nın ortak sorumluluk alacağı bildirildi.