AB ile İngiltere gelecekteki ilişkiler konusunda ‘prensipte anlaştı’

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden çıkışının ardından Birlik’le ilişkilerini belirleyen bir siyasi deklarasyon taslağı üzerinde 'prensipte anlaşıldı'.

Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit sonrası ticaret, güvenlik ve diğer konularda bir siyasi bir deklarasyonu “prensipte” onayladı.

Londra ile Brüksel arasında İngiltere’nin AB’den çıkışının şartları belirleyen anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın pazar günü AB Liderler Zirvesi’nde oylanması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada AB’nin 27 üyesine Birlik ile İngiltere arasında Brexit sonrası ilişkileri belirleyen bir siyasi deklarasyon tasarısını gönderdiğini bildirdi.

Tusk mesajında Avrupa Komisyonu Başkanının kendisine tasarının müzakereciler düzeyinde onaylandığı ve prensipte kabul edildiği bilgisini verdiğini söyledi.

Buna göre İngiltere ile AB arasında gelecekteki ilişkileri belirleyen sözkonusu siyasi deklarasyon da pazar günü AB liderlerinin onayına sunulacak.

May’in konuyla ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

Pazar günü yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Brexit anlaşması ve Brexit sonrası ilişkiler hakkındaki bu siyasi deklarasyon kabul edilirse, İngiltere Başbakanı Theresa May iki anlaşmayı da parlamentonun onayına sunacak. Ancak İngiltere Parlamentosu’nda Brexit’ten çıkış anlaşmasının geçme ihtimali düşük görülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün akşam Brüksel’de görüşmüştü. İngiltere AB’den çıkış anlaşmasının gelecekteki ilişkileri belirleyecek bir çerçeve ile birlikte ele alınması konusunda Brüksel’e baskı yapıyordu. Sözkonusu deklarasyonun May’in parlamentoda anlaşmanın onaylanması konusunda elini güçlendireceği yorumları yapılıyor.

Brexit anlaşmasının ardından İngiltere'de dört bakan istifa etmiş, Başbakan Theresa May'in görevden alınması için güvensizlik oylamasına gidilmesi gündeme gelmişti.