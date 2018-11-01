'AB ile İngiltere anlaştı' iddiasına yalanlama

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili müzakerelerde finansal başlıkta anlaşmaya varıldığına yönelik haberlere AB’nin Brexit Başmüzakerecisinden yalanlama geldi. İngiltere Başbakanlık Ofisi de haberleri ‘spekülasyon’ olarak niteledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması konusunda sürdürülen Brexit müzakerelerinde finansal başlıkta anlaşıldığı haberlerine hem AB’den hem de İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yalanlama geldi.

The Times gazetesi, Brexit sonrasında İngiliz finans şirketlerinin Avrupa piyasasındaki operasyonlarına eskisi gibi devam etmelerini sağlayacak bir plan üzerinde tarafların anlaştığını yazmıştı.

AB’nin Brexit’ten sorumlu başmüzakerecisi Michel Barnier, Twitter hesabından haberi yalanlayan bir açıklama paylaştı.

Barnier, bugün basında Brexit sonrası finansal servislerle ilgili “yanıltıcı haberler” çıktığını belirterek, haberde üzerinde uzlaşıldığı belirtilen “denklik” şartının AB tarafından özerk olarak verilip yine geri çekilebileceğini belirtti.

Barnier İngiltere ile iki tarafın da özerkliğine saygı çerçevesinde düzenleme konularında yakın diyaloga hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da anlaşmaya varıldığı haberleri “spekülatif” olarak nitelendi.

