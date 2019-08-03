AB: BM'nin Libya'da ateşkes önerisini destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Libya'da ateşkes çağrısını desteklediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes çağrısını desteklediğini duyurdu.

Mogherini, "AB ve üyeleri, Salame'nin Kurban Bayramı'nı vesile kılarak yaptığı ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bu tedbirler, barış yolunda ilk adımı oluşturabilir" diye konuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkesin sağlanması, ardından üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.