'AB bankaların ABD yaptırımlarına uymasını engelleyemez'

ABD'nin İran yaptırımlarını yeniden getirmeyi planlamasıyla birlikte, Avrupa Birliği'nin anlaşmayı kurtarmak için atabileceği adımlar görüşülmeye başlandı. AB'nin bankalar üzerindeki kontrolünün 'sınırlı' olduğu söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmayı sonlandırma ve yaptırımları geri getirme kararına karşı çıkan Avrupa Birliği, bankaların yaptırımlara uymasını engellemeyi gündeme getirmişti.

Avrupa Birliği yasaları, bankaların ABD yaptırımlarına uymasını yasaklayabiliyor. Bu yasalara göre AB şirketleri ABD cezalarını tanımıyor. Ancak mevcut yasaların daha önce hiçbir Avrupa hükümeti tarafından devreye sokulmadığı ve düzenlemeden çok "siyasi bir araç" olarak görüldüğü aktarılıyor.

Reuters'in haberine göre AB mali servisler başkanı, yasaların muğlaklıkları ve uygulanmalarındaki zorluklar sebebiyle "sınırlı" etkileri olabileceğini söylüyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ABD'nin İran'a yaptırımlarının AB'ye ekonomik etkisini değerlendirmekte olduklarını belirtiyor.

Dombrovskis AB düzenlemelerinin etkililiğinin düşük olduğunu kabul ederek bankacılık sisteminin "uluslararası doğası" ve "büyük bankaların ABD mali sistemiyle ve dolar alışverişleriyle bağlarının" ABD yaptırımlarının yok sayılmasına izin vermeyeceğini bildiriyor.

AB yetkilisi "Çözülmesi zor meseleler var. Bunlarla nasıl ilgilenmeye çalışacağımızı bulmak için çalışıyoruz" diye konuşuyor.