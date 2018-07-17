AB: Avrupa'ya gelmek için Nijer yolunu kullananların sayısı yüzde 95 azaldı

Avrupa Birliği açıklamasına göre Avrupa'ya gelmek için Nijer üzerinden geçen göçmenlerin sayısında yüzde 95 azalma yaşandı.

Libya sahil güvenliğinin devriyeleri artırması sonucu, Libya'dan Avrupa Birliği ülkelerine geçiş zorlandı. Bu sebeple göçmenlerin büyük kısmı Fas üzerinden İspanya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği açıklamasına göre Nijer'den Avrupa'ya geçmeye çalışanların sayısında da geçen yıllara göre yüzde 95 azalma görüldü.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Nijer ziyareti öncesinde konuyla ilgili açıklama yaptı. AB verilerine göre 2016'da 330 bin kişi Nijer üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışmıştı, bu sayı geçen yıl 18 bine, bu yılsa 10 binin altına indi.

Tajani dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijer'in göçmen akışını durdurmak için yardıma ihtiyacı olduğunu, ülkeye ayrılan kaynağın artırılması gerektiğini söyledi.

AB'nin Nijer için ayırdığı kaynağın 2,1 milyar dolar olduğu bildiriliyor. AB yetkilileri Nijer'in kaynak azlığına rağmen göçmen akışını durdurmakta başarılı olduğunu dile getiriyor.

Afrika'da artan savaşlar ve yoksulluk, insanları evlerinden ayrılmaya zorluyor. Pek çok yoksul Afrikalı, hayatlarını riske atarak tehlikeli yolculuklarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.