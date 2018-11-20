AB: Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz, NATO ile uyumluyuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği Avrupa ordusu tartışmalarına ilişkin konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini, 'Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa ordusu tartışmalarına ilişkin, "Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz" dedi.

Federica Mogherini, "Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz, burada kimse Avrupa ordusundan bahsetmiyor. Üye ülkelerin bölgede ve dünyada daha fazla güvenlik sağlayabilen aktörler olmaları için yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'AB GİRİŞİMLERİ NATO İLE UYUMLU'

Brüksel'de AB üyesi ülkelerin savunma bakanları ile bir araya gelen Mogherini, "AB'nin savunma girişimlerinin tamamıyla NATO'yla uyumlu olduğunu, birliğin üye ülkelere savunma alanındaki yatırımlarını daha verimli hale getirmeleri için ön ayak olduğunu" söyledi.

AB girişimlerinin "üyelerin savunma alanındaki kabiliyetleri arasında bulunan farklılıkları gidermeyi amaçladığını" belirten Mogherini "AB'nin askeri bir birlik olmadığını ve hiçbir zaman da olmayacağını" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki hafta önce bir radyo söyleşisinde kıtayı koruyacak “gerçek bir Avrupa ordusu”na ihtiyaç olduğunu belirtmiş, "Kendimizi Çin, Rusya ve hatta ABD'den koruyabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.