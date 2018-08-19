AA: YPG, seçimlere aday olan Arapları gözaltına aldı

Anadolu Ajansı, Kamışlı bölgesinde 16 Eylül'de yapılması planlanan seçimler için aday olan Arapların, YPG tarafından alıkonulduğunu iddia etti.
AA'nın Kamışlı'daki yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suriye hükümetinin düzenlediği seçimlere katılmak üzere, 17 Arap aday bağımsız olarak başvurdu.
YPG'nin adaylıkları kabul edilen Arapların evlerini basarak gözaltına aldığı öne sürüldü.
YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri, bir süredir Suriye hükümetiyle özerklik talebini müzakere ediyordu.