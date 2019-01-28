AA: ABD Suriye'ye 600 ek asker gönderdi

AA yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin çekilme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı askerin, Suriye'ye ulaştığını duyurdu. Askerlerin ABD'nin 18 üssüne dağılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'deki yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 600 civarı ABD askerinin, dün Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştığını bildirdi.

ABD'nin Suriye'den çekilme planına destek gerekçesiyle ülkeye gönderilen askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı ifade edildi.

Haberde Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki üslerinse ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacağı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta içinde yapılan açıklama Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiği belirtilmiş ancak asker sayısına ve konumlarına ilişkin bilgi verilmemişti.