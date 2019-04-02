AA: ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkıyat yaptı

Anadolu Ajansı, ABD’nin Irak'tan Suriye'ye dün gece kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı TIR'la sevkıyat yaptığını yazdı.

Anadolu Ajansı (AA), ABD'nin dün gece geç saatlerde Irak'tan Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgeye yeni sevkıyat yaptığını yazdı.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün gece geç saatlerde yüz civarı TIR, Simelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.

Kapalı kasalar taşınan TIR'larda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler görüldü.

Habere göre kaynaklar, kasaların içinde silah olup olmadığından emin olmadıklarını ancak mühimmat bulunabileceğini söyledi.

ŞUBAT'TA İKİ SEVKIYAT YAPILMIŞTI

ABD, şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez, yaklaşık 300 TIR'la Irak sınırından YPG kontrolündeki bölgeye sevkıyat yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'de, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan "IŞİD'le mücadeleyi tamamladıklarını" ve ülkedeki askerlerini çekeceklerini açıklamıştı.

Daha sonra söylemini "yavaş ve güvenli çekilme" olarak değiştiren ABD yönetimi zaman içerisinde Suriye'deki askeri güçlerini azaltmadı.

ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bine yakın personeli bulunuyor.