94 yaşında bir Nazi çocuk mahkemesinde yargılanıyor

İkinci Dünya Savaşı'nda, bugün Polonya sınırları içinde olan bir toplama kampında iki yıl görev yapan 94 yaşındaki eski bir Nazi muhafızı, Almanya'nın Münster kentinde çocuk mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya sınırları içinde olan Stutthof toplama kampında görev yapan 94 yaşındaki eski Nazi muhafızı Johann R., o dönemde 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, kampta Haziran 1942'den Eylül 1944'e kadar görev yaptığı belirtilen Johann R., burada işlenen suçlardan haberi olmadığını söylüyor.

Toplama kampında 100'den fazla Polonyalının zehirli gazla öldürülmesinde Nazi subaylarıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla yargılanan Johann R, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ancak ilerlemiş yaşı nedeniyle eski muhafızın hapis yatması beklenmiyor. Savcılık aynı gerekçeyle, Johann R.'nin duruşmalarda en fazla 2 saat kalmasına karar verdi.

Stutthof kampında Polonyalıların yanı sıra Ağustos ve Aralık 1944'te gaz odalarında yüzlerce Yahudi'nin de öldürüldüğü belirtiliyor.

9 Mayıs 1945'te Sovyetler Birliği tarafından kurtarılan kentte 65 binden fazla kişi öldürülmüştü.

Savaştan sonra ABD askerleri tarafından gözaltına alınan Johann R., bir süre sonra serbest bırakılmış ve Kuzey Ren Westfalya belediyesinde peyzaj mimarı olarak çalışmaya başlamıştı.

Geçen yıl polis tarafından sorgulanan Johann R.'nin yargılanmasına karar verilmişti.