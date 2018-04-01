90 bin kişinin alınacağı işe 28 milyon kişi başvurdu

Hindistan'da 90 bin kişinin alınacağı demiryolu işine 28 milyon kişi başvuru yaptı.

Hindistan'ın demir yolu şirketi Indian Railways, 90 bin yeni çalışan alacağını duyurdu. 105 milyar avroluk modernizasyon hamlesi gerçekleştiren Indian Railways'in iş ilanına 28 milyon başvuru gerçekleşti. Times of India, başvuru sayısının artabileceğini bildirirken, şirketin 1.4 milyon çalışanı olduğu aktarılıyor. Şirketin yöneticisi Ashwani Lohani, son yıllarda işçi alımı yapmadıklarını, bu sebeple şirkette açık olduğunu belirtti. Hindistan medyası şirketin önümüzdeki ay 20 bin kişiyi daha işe alabileceğini duyurdu. İş başvurusunun 15 farklı dilde yapılabildiği, çalışanların fiziksel testten de geçmesinin gerekeceği belirtiliyor. Hindistan'da düşük iktisadi büyüme, ekonomik reformlar ve otomasyon sebebiyle işsizliğin yüksek olduğu bildiriliyor.