73 ülkeden 91 parti Atina'da buluştu

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı ev sahibi Yunanistan Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas’ın konuşmasıyla başladı. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan toplantıya 73 ülkeden 91 komünist ve işçi partisi katılıyor.

1998’den beri yılda bir defa düzenlenen ve bu yıl yirmincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı ev sahibi Yunanistan Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas’ın konuşmasıyla başladı. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan toplantıya 73 ülkeden 91 komünist ve işçi partisi katılıyor.

Açılış konuşmasında yirmi yıl önce YKP’nin inisiyatifiyle başlayan bu toplantıların önemine dikkat çeken Koutsoumbas, bugün aynı zamanda yüzüncü yılını kutlayan YKP’nin gururlu ve kahramanca mücadelesine de tanıklık edildiğini söyledi.

“Tarihin sonu, işçi sınıfının sonu gibi söylemleri hayatın kendisi yanlışlıyor. İşçi sınıfı tarihsel misyonunu gerçekleştirecek, insanın insanı sömürüsüne son verecek, sosyalist-komünist toplumu kuracaktır.” dedi. 1991 karşıdevriminden bugüne komünist hareketin kendini toparlamak için gerekli gücü bulmasında iş yerlerinde partinin var edilmesi, teorik siyasi ve örgütsel becerilerinin geliştirilmesi ve işçi sınıfı ile bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken YKP Genel Sekreteri kapitalizmin reformlarla sosyalizme dönüştürülemeyeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Son gün YKP’nin yüzüncü kuruluş yıldönümünün büyük bir etkinlikle kutlanacağı toplantı üç gün sürecek.

Toplantıda Türkiye’den toplantıların hazırlık grubu üyesi de olan ve 2015’teki toplantıya ev sahipliği yapmış olan Türkiye Komünist Partisi ile EMEP’in temsilcileri bulunuyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve YKP Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas