7 yaşında bir kız çocuğu ABD’de gözaltında öldü

Meksika sınırından ABD’ye geçtikten sonra babasıyla birlikte gözaltına alınan 7 yaşında bir Guatemalalı kız çocuğu gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdi.

Guatemala’dan göçmen konvoyuyla birlikte ABD’ye sığınmak üzere yola çıkanlar arasında yer alan 7 yaşında bir kız çocuğu ABD’li yetkililer tarafından gözaltına alınmasından saatler sonra yaşamını yitirdi.

Washington Post gazetesi geçen hafta babasıyla birlikte Meksika sınırından yasadışı olarak ABD’ye girdikten sonra gözaltına alınan kız çocuğunun ölümünün dehidrasyon ve şoka bağlı olduğunu yazdı.

AP haber ajansı ise ABD’li sınır muhafızlarının Guatemalalı kız çocuğunun günlerdir aç ve susuz olduğunu söylediğini bildirdi.

Washington Post’un haberine göre, hafta sonu babasıyla birlikte gözaltına alınan kız çocuğu birkaç kez nöbet geçirdikten sonra helikopterle El Paso’daki bir çocuk hastanesine götürüldü. ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri çocuğun gözaltına alındıktan sonra 24 saat içinde kalbinin durduğunu söyledi.

Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan yola çıkarak ABD’ye sığınmak üzere Meksika’ya gelen binlerce kişilik göçmen konvoyunun ABD’ye girişine izin verilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump sınıra asker sevk etmiş ve ‘taş atanları vurun’ talimatı vermişti. Trump’ın göçmenlerin ülkeye girişine karşı Meksika sınırına duvar örmeyi planladığı biliniyor.

Yaklaşık 7 bin 500 kişilik göçmen konvoyu içinde çok sayıda bebek ve çocuk da bulunuyor.