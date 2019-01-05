63 bin kişilik kadroya 19 milyon başvuru

Hindistan'da demiryollarının ülke çapında açtığı 63 bin kişilik kadroya 19 milyon kişi başvurdu. Başvuranlar arasında yüksek lisans mezunu gençlerin de bulunduğu belirtildi.

Hindistan’da demiryolları 63 bin kişiyi işe alacağını duyurdu, 19 milyon kişi işe başvurdu. Hindistan demiryolları tarafından çoğu vasıfsız işçi alımı için duyurulan ilana başvuranların arasında çok sayıda üniversite ve yüksek lisans mezununun da olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan’da demiryolları geçen şubat ayında duyurduğu ilanla ülke çapında hamal, temizlikçi, yol bakımcısı, makasçı gibi pozisyonlar için 63 bin yeni personel alacağını duyurdu. Nüfusu 1,3 milyar olan Hindistan’da demiryolu kadrosuna başvuranların sayısı 19 milyona ulaştı.

Haberde bu durumun Hindistan’daki işsizlik çıkmazının güçlü bir göstergesi olduğu belirtildi.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Hindistan’da özellikle eğitimli genç nüfusta işsizlik büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

2021’de 15 ila 34 yaşları arasındaki nüfusun 480 milyona ulaşması bekleniyor. Azim Premji Üniversitesi’nin analizine göre, ülkenin hemen tüm eyaletlerinde 2011-2016 arasında işsizlik arttı.

2017’nin ilk çeyreğinde ülkede 3 milyon kişi işini kaybetti.

Aynı dönemde genç ve eğitimli nüfusta da işsizlik artışı yaşandı. Bu dönemde ülkede üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde 4,1’den yüzde 8,4’e yükseldi.

Türkiye’de ise bu oranın çok daha yüksek olduğu biliniyor. TÜİK’in geçen ay açıkladığı Eylül dönemi işsizlik verilerine göre üniversite mezunlarının işgücüne katılım oranı yüzde 79,8 oldu, yani üniversite mezunları arasında işsizlik yüzde 20,1 seviyesinde.