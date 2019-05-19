6 Fransız savaş uçağı Endonezya'ya acil iniş yaptı

Hint Okyanusu'ndaki Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağı hava muhalefeti nedeniyle Endonezya'nın Sumatra Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Endonezya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda seyreden Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağının, kalkıştan 90 dakika sonra kötü hava koşulları nedeniyle Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Açe bölgesindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi.

Eğitim tatbikatı için havalanan uçakların yakıtları azaldığı için hava muhalefeti altında, Sumatra Adası'nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli bulduklarından üsse indiği ifade edildi.