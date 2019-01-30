5G savaşında yeni perde: Huawei şansını Hindistan’da deneyebilir

ABD başta olmak üzere batılı ülkeler tarafından teknoloji hırsızlığı ve casusluk suçlamalarıyla baskılanan Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin 5G teknolojisinde şansını Hindistan gibi gelişen ülke piyasalarına deneyebileceği belirtiliyor.

Mobil internet dünyasında 5G teknolojisi üzerinden ABD ile Çin arasındaki rekabetin bir yansıması olarak Çinli şirket Huawei’ye yönelik “teknoloji hırsızlığı, casusluk” gibi suçlamalar artarken, Huawei’nin şansını Hindistan gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında deneyebileceği ifade ediliyor.

Çin’den sonra en büyük cep telefonu pazarı olan Hindistan’ın ülkedeki 5G teknolojisini Huawei’nin kurmasına sıcak baktığı kaydedildi.

CNBC’nin haberine göre aralık ayında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hükümeti Çinli teknoloji devini Nokia, Samsung ve Ericsson’un yanısıra 5G saha denemeleri için ülkeye davet etti.

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya 5G şebekelerinde Huawei’yi engellemişti.

Singapur Üniversitesi’nden ticaret ve ekonomi politikaları uzmanı Amitendu Palit’e göre, Huawei’nin 5G ekipmanı Hindistan’a yerli cep telefonu operatörleri için seçenekleri artırarak stratejik bir fırsat sunuyor. Ayrıca Hindistan’daki telekomünikasyon şirketleri için Huawei’nin diğer yabancı şirketlere göre daha ucuz olan fiyatları da cazip olarak görülüyor.

Hindistan’da hükümet mevcut 4G ağını 2020 yılında 5G ile değiştirmeyi planlıyor. Ülkenin 5G altyapısı için bu yılın ikinci yarısında ihaleye çıkması bekleniyor.

CNBC’ye konuşan Observer Research Foundation adlı düşünce kuruluşundan Manoj Joshi’ye göre, diğer gelişmekte olan ülkeler de 5G teknolojisi için Huawei’ye kapısını açarsa, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında 5G standartları açısından bir farklılık olabilir. Joshi bunun sonucunda dünyanın teknoloji açısından ikiye bölüneceğini savunuyor.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı’nca pazartesi günü 13 ayrı suçlama yöneltilen ve halihazırda Kanada’da tutulan mali işler direktörünün de iadesi istenen Huawei’ye karşı Washington’un Hindistan hükümetine baskı yapabileceği belirtiliyor.

Hindistan ABD-Çin arasındaki 5G rekabetinin yeni sahası olabilir.

