50'nin üzerinde aşiret Halep'te Suriye'nin işgaline karşı toplandı

Suriye'de 50'nin üzerinde aşiret, Halep'te toplanarak 'ABD, Fransa ve Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine' tepki gösterdi.

50'nin üzerinde Suriyeli aşiret, Halep'te toplantı gerçekleştirdi. "ABD, Fransa ve Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine" karşı yapılan toplantıda Arap aşiretlerinin yanısıra Kürt aşiretleri de bulundu.

SANA'nın haberine göre toplantıda yapılan açıklamada "Halep'teki Arap ve Kürt aşiretleri Suriye ordusu ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile aynı tarafta, Türkiye'nin saldırılarına ve onların destekçilerine, özellikle de ABD ve Fransa'ya karşı durmaktadır" denildi.

Toplantıya katılan aşiretler, Suriye'nin işgaline ve Suriye'nin bölünmesi yönündeki planlara karşı olduklarını duyurdu.

Toplantının ardından yapılan açıklamada ülkede yabancı askeri güçlerin varlığına tepki gösterildi.

Habere göre toplamda 55 aşiretin katıldığı toplantı, bu yıl yapılan ikinci benzer görüşme oldu.