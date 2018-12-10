500 avro tedavülden kalkıyor

Avronun 500'lük banknotu, Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor.

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 avroluk banknot, Ocak ayının 26'sına kadar 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken; Almanya ile Avusturya 26 Nisan tarihine kadar 500 avroluk banknotu kullanmaya devam edecek.

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 avroluk banknotların piyasadan kaldırılmasının altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi.

Avronun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti.