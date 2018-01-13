40 öğrencinin bulunduğu bot battı: Ölüler var

Hindistan’da 40 öğrenciyi taşıyan botun battığı öğrenildi. Yaşanan faciada, öğrencilerden dördünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da, Maharaştra eyaletindeki Dahanu yakınlarında içinde 40 öğrencinin bulunduğu bot battı. 32 kişinin kurtarıldığı kazada, en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Hindistanlı yetkili Prashant Narnaware, ”Kurtarma operasyonu devam ediyor. Olay bu sabah Dahanu sahilinde meydana geldi. Emniyet müdürü ve yetkililer olay yerinde” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin, botun aşırı yük yüzünden batmış olabileceğini belirttiği, Hindistan Sahil Güvenliğinin çalışmalarını sürdüğü kurtarma operasyonuna havadan da müdahale edildiği ifade edildi.