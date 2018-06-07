4 milyon yetişkin İngiliz gıda yardımıyla yaşıyor

Gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu İngiltere'de 4 milyon yetişkin İngilizin yaşayabilmek için gıda yardımı almak zorunda olduğu bildiriliyor.

İngiltere'de yaşayan her 14 kişiden birinin gıda yardımına muhtaç yaşadığı ortaya çıktı.

Independent'ın haberine göre İngiltere'de gıda yardımı alarak yaşayan yetişkin İngiliz sayısı 4 milyonu buldu. Benzer sayıda insanın öğün atlamak zorunda kaldığı ve kemer sıkma önlemlerinin onları borç almaya zorladığı belirtiliyor.

Habere göre Joseph Rowntree Foundation tarafından yayımlanan rapor, yalnızca geçtiğimiz yıl 1,5 milyon İngilizin yoksunluk yaşadığını, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ortaya koydu, bu rakamın Liverpool ve Birmingham kentlerinin toplam nüfusundan fazla olduğu bildiriliyor.

Gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu İngiltere'de yüz binlerce çocuğun da çocuk yoksulluğundan etkilendiği biliniyor. Rapora göre mali kısıtlar sebebiyle bir milyon aile çocuklarının yemeğinin öğünlerini küçültmek zorunda kaldıkları görülüyor.

Yalnızca geçtiğimiz yıl gıda yardımı alanların sayısının yüzde 13 arttığı vurgulanıyor.