36 yıllık yayın yasağı kalktı: Sığınmacı gemisini İsrail batırmış

1982 yılında 56 sığınmacı taşıyan Lübnan gemisini batıranın İsrail denizaltısı olduğu duyuruldu.

Haziran 1982'de 56 sığınmacı taşıyan Lübnan gemisinin batırılmasıyla ilgili yayın yasağı 36 yıl sonra kaldırıldı. Adil Toplum ve Ekonomiyi Teşvik İçin Tüketici Hareketi'nin (Hatzlacha) Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuru sonucunda yasağın kalkmasının ardından, İsrail'in Kanal 10 televizyonu bilgi belgeleri haberleştirdi.

Lübnan'ın Trablus limanından Kıbrıs'a sığınmacı yaşıyan gemiyi vurarak 25 sığınmacının ölümüne, bir İsrail denizaltısının neden olduğu belirtildi. İsrail ordusunun ancak 10 yıl sonra başlattığı incelemede, denizaltı komutanı, ateş açma yönetmelikleri uyarınca hareket ettiği, gemiyi kontrol edip kadın ve çocuk taşımadığını gözlemlediğine dair ifade verdi. Komutan yardımcısı ise "Denizaltıda ateşli bir atmosfer, ne pahasına olursa olsun vurma havası vardı. Ben ateş etmekten geri durmak düşüncesindeydim, çünkü geminin kimliğine dair teyit gelmemişti. Ama periskoptan bakan tek bir kişi vardı, o da komutandı" dedi.

3 yıl süren inceleme tamamlandığında dönemin İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Ami Ayalon incelemenin bulgularını ve soruşturma açılmaması tavsiyesini kabul etmiş ve dosya kapatılmıştı.