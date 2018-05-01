3 yıldır esir olan Suriyeliler özgür kaldı

Suriye hükümeti ve cihatçı militanlar arasında yapılan tahliye anlaşmasının ardından, 3 yıldır esir olan onlarca Suriyeli özgür kaldı.

Suriye'nin kuzeyinde, militanlar tarafından esir tutulan düzinelerce rehine, Salı günü Suriye ordusu tarafından korunan alana ulaştı.

İslamcı militanlarla, Şam'ın güneyindeki bölgeyi terketmeleri için bir anlaşma yapılmıştı. SANA, anlaşmanın ilk adımında 42 kişinin serbest bırakıldığını ve Halep şehrinin yakınlarındaki bir geçişten hükümet kontrolündeki topraklara ulaştığını söyledi.

Kadınlar, çocuklar ve bazı askerlerden oluşan rehineler, yakınlarına sarılırken duygusal anlar yaşandı. Rehineler, 3 yıl önce İdlib kırsalında İslamcı militanlar tarafından kaçırılmıştı.

Yermük'teki yaklaşık 200 Tahrir el Şam militanı ve yakınları, 3 yıldır esir tutulan rehinlerle takas edildi.

Tahrir el Şam'ın teslim olması için tahliye anlaşması, aynı zamanda, isyancıların İdlib'te kuşattığı iki Suriye hükümeti yanlısı Şii köyü terk etmelerini de içeriyor.

Ambulansların bazı kritik hastaları, anlaşmanın ilk aşamasında bu sabah Fua ve Kefraya köylerinden taşıdıkları belirtildi.