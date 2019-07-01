29 derecede dolu fırtınası yaşandı, kent buz altında kaldı

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Meksika'nın Guadalajara kentinde bir anda başlayan dolu fırtınası hayatı durdurdu. Sadece birkaç dakika içinde 1,5 metre yüksekliğe çıkan buz yaşamı felç etti.

Meksika'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü. Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömüldü. Evlerin çatıları zarar gördü.

AFP'nin haberine göre, beş milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor.

Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı. Yerel yetkililer su baskınları konusunda uyarı yaptı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentin buzla örtülmesi alışılmadık görüntülere neden oldu.

Kentte daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi yaşanmamıştı.