Almanya'da bir kadın 27 yıl sonra komadan uyandı ve oğlunun adını söyledi.

1991 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kadın, geçirdiği trafik kazası nedeniyle ağır yaralandı ve sol beyninde gelişen hasarla komaya girdi. Tam 27 yıl sonra ise, bilinci açıldı.

Munira Abdulla, kaza geçirdiğinde 32 yaşındaydı ve bindiği otomobil bir otobüsle çarpıştı. Abdulla, hayatının sonraki birkaç yılını ABD'deki hastanelerde ve bakım tesislerinde, Londra'da ve yakın zamanda Almanya'da koma hali devam ederek geçirdi.

Oğlu Ömer Webair, kaza anında sadece dört yaşındaydı. Yaklaşmakta olan kazayı gördüğünde annesinin kendisini korumak için ona sarıldığını hatırlıyordu. Webair, yıllarını Abdulla’nın başucunda, annesinin bir gün onunla tekrar konuşacağını umut ederek geçirdi ve en sonunda geçtiğimiz Haziran ayında, hastane odasında annesinden kendi adını duydu.

Abdulla'nın tedavi gördüğü Almanya’daki kliniğin başhekimi Friedemann Müller, Times’a yaptığı açıklamada, Abdulla’nın doğrudan omurgasına ilaç vermeyi sağlayan bir cihazla desteklendiğini ve uyanmasında bunun etkisi olabileceğini söyledi. Öte yandan bunun çok nadir görülen, istisnai bir tıbbi durum olduğu biliniyor.

2003 yılında 19 yıl süren bir komadan uyanan bir Arkansaslı Terry Wallis de o istisnalardan biri olarak anılıyor.