21st Century Fox, Disney'in 71,3 milyar dolarlık teklifini kabul etti

Disney'in 21st Century Fox'u satın almak için 71,3 milyar dolarlık teklifi kabul edildi.

Disney, 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar önermişti. Bu teklif Comcast'ın 65 milyar dolarlık teklifinin ardından geri çevrilmişti.

Comcast'ın teklifini yükselten Disney, 21st Century Fox'a 71,3 milyar dolar önerdi. Önerilen teklifin kabul edildiği duyuruldu.

Comacast'ın teklifinin kabul edilmesi durumunda, Comcast'ın toplam borcu 170 milyar dolara ulaşacaktı. Bu sebeple teklifin kabul edilmemiş olmasının şirket için olumlu olabileceği söyleniyor.

Disney'in satın alması 20th Century Fox film ve televizyon stüdyolarını, Fox'un ABD'deki kablo televizyon kanallarını, İngiltere merkezli Sky News'i de kapsıyor.

Ancak Fox News, Fox Sports ve bunların televizyon kanalları anlaşmaya dahil değil. Bu şirketlerin "New Fox" adıyla varlıklarını sürdürecekleri belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın satın almayı onaylaması gerekiyor. Ancak AT&T-Time Warner birleşmesine onay verilmiş olmasının, Disney'in satın almasına onay verilmesi ihtimalini güçlendirdiği bildiriliyor.