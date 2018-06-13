2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu

Rusya'da yapılan FIFA 68. Olağan Kongresindeki oylama sonucu Fas ile yarışan ABD-Kanada-Meksika ortaklığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak seçildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 68. olağan kongresi, Rusya'da yapıldı. Toplantıda yapılan oylama sonucu Fas ile yarışan ABD-Kanada-Meksika ortaklığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak seçildi.

FIFA'nın 68. olağan kongresi, yarın başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Kongrede yapılan oylamayla 2026 yılında düzenlenecek 23. Dünya Kupası'nın ev sahibi de belirlendi. Organizasyonun ev sahibi Fas ile yarışan ABD-Kanada-Meksika ortaklığı oldu. Oylamada ABD-Kanada-Meksika ortaklığı geçerli 200 oyun 134'ünü alırken, Fas 65 oy aldı. 1 oy ise tarafsız olarak verildi.

Öte yandan üç ülkenin ortaklığındaki 2026 FIFA Dünya Kupası 32 yerine 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek ilk organizasyon olacak. Turnuvadaki 80 maçın 60'ı ABD, 10'u Kanada ve 10'u Meksika'da oynanacak. Üç ülkede dev organizasyon için toplam 17 stat kullanılacak.

PUTİN DE KATILDI

Moskova'daki FIFA kongresinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir konuşma yaptı. 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacakları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Putin, şampiyonanın yalnızca bir şov olmadığını, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştıran bir tarafının da olduğunu vurguladı.