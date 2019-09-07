1999’da kaybolan Kosovalı Sırpların naaşı teslim edildi

1999’da kaybolan iki Kosovalı Sırp'ın naaşlarından geriye kalanlar Sırbistanlı yetkililere teslim edildi. Naaşların çıkartıldığı bölgede daha çok toplu mezar olduğu tahmin ediliyor.

Kosova'daki 1999 savaşında kaybolan Djakovica (Arnavutça: Gjakovë) yakınlarından çıkan iki Kosovalı Sırp'ın naaşları Sırp yetkililere teslim edildi.

Mico ve Radmila Petrovic 1999 yılında kaybolmuştu ve geçen yıla kadar kayıp kişiler listesindeydi. İki Sırp’ın naaşları Djakovica şehiri yakınlarındaki bir toplu mezarda bulundu ve DNA analizi ile tespit edildi.

Sırp Hükümet Kayıp Kişiler Komisyonu başkanı Vejko Odaloviç, aileleri adına naaşları teslim aldı.

Odaloviç, “Daha fazla bir çok kemik kalıntısı var, ancak kimliklerini belirlemek uzun sürüyor” dedi.

Normalde kalıntıların tesliminin 27 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanıyordu ve yedi kişinin ölülerinin teslimi gerekiyordu: beş kişi Sutakovic ailesinden ve iki kişi Petrovic ailesinden.

Ancak Odaloviç, o gün Kosova makamlarının cesetleri Sırbistan ile Merdare sınır noktasında teslim etmeyi reddettiğini ve bunun yerine Kosova ile Karadağ arasındaki Kula sınır kapısında yapılmasında ısrar ettiğini söyledi.

Toplu mezar, kentin yaklaşık üç kilometre kuzeyinde, Djakovica'nın endüstriyel bir bölgesinde yer almakta.

Djakovica Sığınağı’nda bulunan toplu mezarı kapatan plaka çıkartıldığında mezardan çöp, köpek kemikleri, torbalar, şişeler ve şırıngalarla birlikte insan kemikleri bulunmuştu.

Sırp yetkililer, Djakovica bölgesinde yakınlarda daha fazla toplu mezar bulunduğundan ve orada en az 50 kişinin gömüldüğünden şüphelendiklerini belirtti.