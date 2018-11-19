18 Suudinin AB’ye girişi yasaklandı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen 18 Suudi vatandaşının Avrupa’nın Schengen bölgesine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştıkları düşünülen 18 Suudi vatandaşının Avrupa Birliği’ne girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Brüksel’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Maas, 18 Suudi vatandaşına vize yasağı kararının Schengen üyesi Fransa ve Schengen üyesi olmayan İngiltere ile yakın işbirliği içinde alındığını aktardı.

Kaşıkçı cinayetiyle ve cinayetin arkasında kimin olduğuyla ilgili ortada yanıtlanmamış çok soru olduğunu kaydeden Maas, AB’ye giriş yasağı konulan 18 Suudi vatandaşının “bu suçla bağlantılı olduğunun iddia edildiğini” söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18 Suudi vatandaşının kimliklerinin özel verilerin korunmasına dair kurallar nedeniyle açıklanmayacağı ifade edildi.