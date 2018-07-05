18-24 yaşlarındaki Rusların üçte biri ülkelerinden ayrılmak istiyor

Yapılan araştırmaya göre 10 Rus'tan biri Rusya'dan ayrılmak istiyor, bu oranlar gençlerde yüzde 30'u aşıyor.

Rusya'nın devlet destekli anket kuruluşu VTsIOM tarafından yapılan araştırma, ülkenin yüzde 10'unun ülkeyi kalıcı olarak terk etmek istediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre 18-24 yaşları arasındaki Ruslarda bu oran yüzde 31'e ulaşıyor. Rusların gitmek istediği ülkelerin başındaysa Almanya ve İspanya geliyor.

Rusya'nın istatistik ajansı Rosstat'a göre 2016 yılında 300 bin Rus ülkeyi terk etti.

DÖRTTE BİRİ 'HAZIRLIKLARA BAŞLAMIŞ'

VTsIOM'a göre ülkeden ayrılmak isteyenlerin dörtte biri bunun için hazırlıklara başlamış durumda ve "gidecekleri ülkelerle ilgili bilgi topluyor", yüzde 20'si ise ülkeyi terk etmek için yabancı dil öğreniyor.

Araştırmaya katılanların dörtte biri son yıllarda Rusya'yı terk etmiş bir akrabası veya tanıdığı bulunduğunu söylüyor.

VTsIOM araştırmasını yürüten Stepan Lvov, bu araştırmanın Rusların "Rusya'nın korkunç gerçeklerinden kaçmak istediğini" göstermediğini, aksine Rus gençliğinin "diğer ülkelerin açıklığını" gösterdiğini iddia ediyor.