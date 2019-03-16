1,7 milyon Suriyeli sığınmacı geri dönmek için başvurdu

Farklı ülkelerde yaşayan 1,7 milyon Suriyeli sığınmacı ülkelerine geri dönmek için başvuruda bulundu.

Rusya Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin yayımladığı bültende farklı ülkelerde yaşayan toplam 1,7 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri dönmek için resmi başvuru yaptığı bildirildi.

Merkezin bugün yayımladığı bültende “On ülkedeki 1 milyon 712 bin 264 Suriye vatandaşının yurtlarına geri dönme isteklerini ifade etti. 30 Eylül 2015’ten beri toplam 389 bin 735 Suriyeli ülkelerine geri döndü” denildi.

BM Mülteci Ajansı’na göre 45 ülkede yaklaşık 6 milyon 675 bin kayıtlı Suriyeli sığınmacı geçici olarak bulunuyor. Türkiye’de 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı olduğu, Lübnan’da bir milyon, Ürdün’de ise 700 bin Suriyeli sığınmacı olduğu ifade ediliyor.

Rusya Çalışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin bülteninde “Suriye hükümeti yabancı ülkelerdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüş sürecini etkili kılmak için etkin çaba gösteriyor” denildi.