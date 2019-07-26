16 ABD askeri insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

ABD, Güney Kaliforniya’da bir askeri üste konuşlanmış 16 asker insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları için tutuklandı. Sekiz askerinin aynı suçlardan dolayı sorguları devam ediyor.

ABD’de askeriyenin resmi açıklamasına göre deniz kuvvetlerinde görevli 16 asker insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından dolayı tutuklandı. Bahsi geçen insan kaçakçılığının ABD ve Meksika’nın en Batısında bulunan ‘Camp Pendelton’dan yapıldığı belirtilirken ABD ordusu bu askerlerin hiçbirinin o sınır kapısında görevli olmadığını belirtti.

Güney Kaliforniya bölgesinde tutuklanan 16 askerin yanı sıra ABD ordusu tarafından 8 tane askerin daha uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından sorgularının devam ettiği açıklandı.