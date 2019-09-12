1,5 milyon konut kentsel dönüşüm kapsamına alınacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planına ilişkin 'Belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı' açıklamasında bulundu. Kurum, 1,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamına alınacağını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planına ilişkin "Belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı" dedi.

Her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını belirten Kurum, bu kapsamda 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun dönüştürüleceğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.

- Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı.

- (Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz.

- 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız.

- 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.

- Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

- Ayder'deki salıncakları ve kaçak yapıları yıktık.

- Köhneleşen sanayi alanlar dönüştürülecek.

- Enerji verimliliğini esas alan projelerin sayısını artıracağız ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunacağız.