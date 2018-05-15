14. MECYO Atina'da yapılacak

Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı'nın 14'üncüsünün 22-23 Eylül'de Atina'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 13'üncüsü düzenlenen Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı'nın (MECYO) çalışma grubu 12 Mayıs'ta Madrid'de toplandı. İspanya'dan Komünist Gençlik Kolektifleri'nin (CJC) çağrısıyla düzenlenen toplantıya Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), İtalya'dan Komünist Gençlik Cephesi (FGC), Alman Sosyalist İşçi Gençliği (SDAJ), İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE) ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) katıldı.

Ekim Devrimi'nin 100'üncü yılında TKG'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan 13'üncü toplantının ardından 14. MECYO'nun bu yıl 50'nci kuruluş yılını kutlayan KNE'nin ev sahipliğinde 22-23 Eylül'de Atina'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Çalışma grubu toplantısına katılan uluslararası delegasyon iki gün boyunca CJC'nin düzenlediği etkinliklerde yer aldı. 12 Mayıs'ta İspanya Halklarının Komünist Partisi (PCPE) ve CJC kadrolarının yaptığı sunumların ardından 13 Mayıs'ta düzenlenen uluslararası seminerde söz alan komünist gençlik delegeleri, yayınlarının gençlik içindeki etkilerini ve yayın politikalarını tartıştı. Lenin'in Ne Yapmalı? kitabı ve "Nereden Başlamalı?" makalesine alıntıların yapıldığı sunumlarda basılı yayının örgütleyiciliğinin üzerinde durulurken, aynı zamanda da sosyal medya gibi yeni olanaklarının etkili kullanılması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıların ardından, TKG'nin mücadele ortaklığını vurgulamak için hazırladığı sembolik armağan CJC'ye teslim edildi.