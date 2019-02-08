13 yıla daha mahkum edilen Lula'ya halk desteği

Brezilya’nın eski devlet başkanı Lula hakkında ‘yolsuzluk’ iddiasıyla verilen hapis cezasına 13 yıl daha eklendi. Brezilya İşçi Partisi hapisteki liderleri için ülkenin dört bir yanında gösteriler düzenliyor.

Brezilya’nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 12 yılık hapis cezasına dün yeni bir kararla 12 yıl 11 ay daha eklendi.

Lula’nın toplam 25 yıla çıkan hapis cezası onanırsa, 73 yaşındaki eski lider ülkenin ceza infaz yasalarına göre 4 yıl yerine 8 yıl cezaevinde tutulabilecek.

Brezilya İşçi Partisi’nin kurucusu olan Lula'nın yargılandığı dava gerekçe gösterilerek Ekim 2018’deki başkanlık seçimlerine katılması engellenmiş ve bu seçimlerde aşırı sağcı Jair Bolsonaro devlet başkanı seçilmişti.

Ocak ayında göreve başlayan Bolsonaro, yaptığı bir konuşmada Lula’nın “hapiste çürümesini umduğunu” söylemişti.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddeden Lula, siyasi bir komployla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Lula’nın avukatları da cezaya itiraz edeceklerini duyurdu.

2003-2010 yılları arasında Brezilya Devlet Başkanı olan Lula, anketlerde hâlâ ülkenin en popüler siyasetçisi gözüküyor.

Brezilya İşçi Partisi dün Sao Paulo, Porto Alegre başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında Lula’ya destek gösterileri düzenledi.

Lula’nın hiçbir kanıt gösterilmeksizin suçlandığını belirten İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada “Brezilya halkı için en çok şeyi yapan devlet başkanı şimdi siyasi bir mahkum” denildi.

İşçi Partisi ayrıca halkı Lula’nın Nisan 2018’den beri tutulduğu Curitiba’daki hapishane önünde tepkilerini göstermeye çağırdı.

Lula’nın adaylığının reddedilmesinin ardından devlet başkanlığı seçimlerine İşçi Partisi’nin adayı olarak katılan Fernando Haddad, Sao Paulo’daki eylemde yaptığı konuşmada ülkede işçilerin mücadelesi ile Lula’nın özgürlüğü için mücadelenin aynı şey olduğunu söyledi.

“Adalet istiyoruz” diyen Haddad “Hakimlerin her kararının kanaate değil kanıta dayalı olmasını istiyoruz” dedi.

Lula’nın avukatlarından eski Adalet Bakanı Eugenio Aragao da, Lula’ya yönelik suçlamaların ve yargı kararının tamamen siyasi olduğunu belirtti.

Brezilya İşçi Partisi bugün de Lula’nın doğduğu eyalet olan Pernambuco’da bir gösteri düzenleyecek.