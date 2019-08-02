13. Astana görüşmeleri sona erdi: Suriye'de özerk yönetim girişimlerine ret

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yapılan Astana görüşmelerinin 13.'sü sona erdi. Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirisinde Suriye'de özerk yönetim kurulmasına dönük inisiyatiflerin reddedildiği belirtildi. Nursultan'da açıklama yapan Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de İdlib'deki ateşkes açıklamasının Türkiye için bir sınama olduğunu dile getirdi.

Suriye'de çözüm iddiasıyla başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de özerk yönetim kurulmasına yönelik inisiyatifler dahil olmak üzere "sahada yeni gerçeklikler oluşturmayı amaçlayan girişimleri" reddettiklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan 13. Astana görüşmeleri sona erdi. Rusya, Türkiye ve İran, görüşmelerin sonunda bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, taraflar bölgede uzun vadeli istikrar ve güvenliğin ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Sonuç bildirgesinde "Özerk yönetim kurulmasına dönük inisiyatifler de dahil olmak üzere, terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler oluşturmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettik. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik ayrılıkçı planlara karşı çıkma kararlılığımızı dile getirdik" denildi.

İDLİB VE HTŞ

İdlib'deki durumun ayrıntılı olarak masaya yatırıldığı ve İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili tüm anlaşmaların hayata geçirilerek sahada sükunetin sağlanması gerektiğinin kaydedildiği bildirgede şu ifadelere yer verildi: "Heyet Tahrir el-Şam terör örgütünün gerilimi azaltma bölgesindeki varlığını artırmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik ve IŞİD'in, El Nusra'nın, El Kaide ve IŞİD'le bağlantılı diğer tüm kişi, örgüt, kurum ve kuruluşların nihai olarak yok edilmesi için işbirliğini sürdürme kararlılığımızı belirttik."

SİVİLLERİN KORUNMASI

Türkiye, İran ve Rusya, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki siviller ile Rus, Türk ve İranlı askerlerin güvenliğinin sağlanması için uluslararası beşeri hukuka uygun somut önlemler alma konusunda mutabakat sağlandığını" belirtti.

'ANAYASA KOMİTESİ KURMA SÜRECİNDEKİ İLERLEMEDEN MEMNUNUZ'

Bildirgede, üç ülkenin Suriye anayasa komitesinin üyeleri üzerinde mutabakat sağlanmasından memnun oldukları da dile getirildi.

SURİYE BM TEMSİLCİSİ CAFERİ: İDLİB'DE ATEŞKES TÜRKİYE İÇİN BİR SINAMA

Öte yandan dün akşam Nursultan'da Garantörler Toplantısı devam ettiği sırada Suriye'nin Soçi Mutabakatı'nın uygulanması koşuluyla İdlib'de ateşkesi kabul etmesiyle ilgili olarak bugün Nursultan'da Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi gazetecilere açıklama yaptı. Caferi ateşkes açıklamasının Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olduğunu belirterek "Ateşkes açıklaması, Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak. Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" dedi. Caferi, Türkiye'nin Soçi Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Suriye'nin sonsuza dek beklemeyeceğini vurguladı.

