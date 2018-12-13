11 yaşındaki Joshua Trump soyadını değiştirmek istiyor: Okulda aptal diyorlar, dalga geçiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump ile soyadı benzerliği sebebiyle okulda zorluk yaşayan 11 yaşındaki Joshua Trump, soyadını değiştirmek istiyor. Joshua, okulda kendisine soyadı sebebiyle 'aptal' dendiğini ve kendisiyle alay edildiğini bildiriyor.

11 yaşındaki ABD'li öğrenci Joshua Trump, ABD Başkanı Donald Trump ile soyadı benzerliği taşıması sebebiyle okulda zorluk yaşadığını bildiriyor.

ABC13 Houston'ın haberine göre Trump ile akrabalığı bulunmayan Joshua, diğer öğrencilerin kendisine "aptal" dediğini ve kendisiyle alay ettiğini aktarıyor.

Joshua Trump'ın annesi Megan Trump, çocuklarını bir yıl okuldan alıp evde eğitim vermek zorunda kaldıklarını, çocuklarının soyadı sebebiyle zorluk yaşadığını kaydediyor.

Aileye göre Joshua Trump, Donald Trump'ın başkanlığa aday olmasıyla birlikte okulda sorun yaşamaya başladı.

Megan Trump, çocuğunun soyadından nefret ettiğini ve bu sebebiyle mutsuz olduğunu söylerken, okul yönetimi öğretmenlerin durumun farkında olduğunu ve Joshua'nın soyadını kullanmamaya çalıştığını bildiriyor.