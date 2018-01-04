100'den fazla kadına saldıran taksici serbest kalacak

İngiltere'de 100'den fazla kadına saldıran taksi şoförünün salıverilmesi gündemde.

İngiltere'de 100'den fazla kadına saldırdığı ve 12'sine tecavüz ettiği bildirilen taksi şoförü John Worboy, hükümlü bulunduğu cezaevinden serbest bırakılacak.

Geçen yıl 19 kadına uyuşturucu madde verme ve 12 kadına tecavüz suçlamasıyla hüküm giyen Worboy, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

3 kişilik bir tahliye kurulunun "sıkı gözetim" şartıyla salıverilmesini önerdiği Worboy hakkındaki kararın, büyük tepki doğuracağı düşünülüyor.

Worboy'un saldırılarının 2002 ile 2007 yılları arasında yaklaşık beş yıllık bir süre zarfında meydana geldiği belirtiliyor.