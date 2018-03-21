10 yılın ardından İsrail'den itiraf: Nükleer reaktörü biz vurduk

İsrail ordusu, 2007'de vurulan nükleer reaktöre karşı saldırıyı kendilerinin düzenlediğini ilk kez kabul etti.

2007 yılında Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir nükleer reaktör hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail ordusu, medyaya koyduğu yasağı kaldırarak saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini ilk kez kabul etti.

İsrail istihbaratı Mossad, Suriye'deki nükleer reaktöre dair bilgi toplamıştı. Reaktörün Deyrezzor bölgesinde, Fırat Nehri yakınlarında bulunduğu söyleniyordu.

Konuyla ilgili istihbarat sahibi olan İsrail'in, reaktörü tehdit olarak görüp vurma kararı aldığı bildiriliyor.

Kararın sebebi olarak Suriye yönetiminin nükleer silah sahibi olmasının "İsrail'in varlığına tehdit oluşturacak olması" gösteriliyor.