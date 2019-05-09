10 yaşın altındaki kız çocuklarına okulda başörtüsü yasağı

Avusturya’da sağcı hükümetin, okullarda 10 yaşın altındaki kız çocukları için başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı, salt çoğunlukla basit yasa olarak meclisten geçti.

Avusturya’da hükümet, okullarda 10 yaşın altındaki kız çocukları için başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısını meclisten geçirdi.

Yasa tasarısını, anayasa hükmünde kanun olarak meclisten geçirmeyi hedefleyen aşırı sağcı hükümet, muhalefetin yasağa karşı oy kullanması nedeniyle, basit kanun olarak geçmesini sağlayabildi.

Sebastian Kurz liderliğindeki hükümetin üçüncü kez meclise taşıdığı yasa tasarısı, anayasa hükmünde kanun olarak çıkartılamadı. Basit yasa olarak mecliste kabul edilen başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesinde iptal başvurusu yapılabiliyor.

Yasakla birlikte 10 yaşın altındaki kız çocukları okulda başörtüsü takamayacak.