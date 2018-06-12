VİDEO | Oktay Yolsever: Ali İsmail'i tekmeleyenlere Eskişehir'de yer yok

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Eskişehir bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever, bugün Tayyip Erdoğan mitingi nedeniyle kentin ve Ali İsmail heykelinin polis ablukasına alınması üzerine bir açıklama yaptı. Yolsever, 'Ali İsmail'i tekmeleyenlere bu kentte yer yok' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Eskişehir bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever, bugün Tayyip Erdoğan mitingi nedeniyle kentin ve Ali İsmail heykelinin polis ablukasına alınması üzerine bir açıklama yaptı.

Eskişehir'de Erdoğan mitingi bahane edilerek yaşam adeta durduruldu, kent polis ablukasına alındı.

Ali İsmail Korkmaz heykeli önünde de bir grup polis sabahtan itibaren nöbet tutmaya başladı.

Ali İsmail'in heykelinden bile korkan iktidara ilişkin bir açıklama yapan Oktay Yolsever, "Eskişehir, aydınlanmanın ve Ali İsmail'in şehridir. Eskişehir'de Ali İsmail'i tekmeleyenlere yer yoktur. Ali İsmail'in dostları onu unutmayacak, mücadelesine ihanet etmeyecektir."

Yolsever'in açıklamaları şöyle: