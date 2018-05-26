Türkiye Komünist Gençliği'nden seçim çağrısı: Oylar düzen değişikliğine

Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği (TKG), yayımladığı açıklamayla gençleri 24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun adaylarına oy vermeye çağırdı.

"Oylar sosyalizme, bu düzen değişmeli diyenlere" başlıklı açıklamada, "Geleceğimizin üzerine yıkılmadan, bu düzeni sahiplerinin üzerine yıkmamız gerekiyor" denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Gençlik tercihini yaptı!

Oylar sosyalizme, bu düzen değişmeli diyenlere

Bugün Türkiye'de gençler önlerinde uzanan geleceğe baktıklarında...

... işsizlik görüyorlar, çünkü ülkemizde insanlar uzun çalışma saatleri ve yorucu bir tempoyla, normalde iki kişinin yapacağı işi tek başına yapacak şekilde çalıştırılıyor.

... yoksulluk görüyorlar, çünkü kârlar artıyor, yaşam pahalılığı artıyor ama ücretler aynı oranda artmıyor.

... borçluluk görüyorlar, çünkü ay sonunu getirmek, eğitim masraflarını karşılamak başka türlü mümkün değil.... savaş görüyorlar, çünkü sermaye düzeni topluma "yeni Osmanlıcı" emperyal ideolojileri pompalıyarak, yeni pazarlara açılma isteğini bir "milli dava" gibi sunuyor.

... yobazın karanlığını görüyorlar, çünkü din bezirganlığı bütün düzen partilerinin ortak paydası haline gelmiş, tarikat ve cemaatler her tarafa sızmış durumda.

İçerisinde bulundukları bu durum, bütün halk kesimlerini olduğu gibi gençleri de sıkıştırıyor. Ve bu sıkışma halinden bir an önce kurtulmak isteği, acil çözüm arayışı insanları gerçek bir umut beslemedikleri partilere oy vermeye itiyor.

Ancak sömürü koşulları ağırlaşırken, ülkenin adım adım bir çöküşe doğru gittiği anlaşılıyor. Düzen partilerinin hiçbirinin, açıkladıkları piyasacı programlara bakılırsa, bu çöküşe engel olamayacağıysa açık.

Geleceğimizin üzerine yıkılmadan, bu düzeni sahiplerinin üzerine yıkmamız gerekiyor.

Türkiye Komünist Gençliği, şeriatçıdan şeriatçı beğenmeyi reddeden, Türkiye'ye baktığında umudu görmekte inat eden, köklü bir değişim iradesine sahip gençleri sosyalizmin adaylarına oy vermeye çağırıyor.