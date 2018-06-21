'Tüketiciyi mağdur eden, sermayenin çıkarları'

Bu Düzeni Değişmeli Platformu’nun (BDDP) Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Tüketici Hakları Derneği’ni ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun (BDDP) Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Tüketici Hakları Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç, Genel Sekreter Celil Yaraşlı ile Ahmet Kıraklı’nın hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, BDDP tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Her alanda olduğu gibi tüketici hakları alanında da örgütlü mücadelenin önemine değinen Ali Rıza Aydın, söz konusu mücadelenin emek mücadelesinden ayrı ele alınamayacağını ifade etti.

Bankacılık, gıda, enerji, su, ulaşım, iletişim başta olmak üzere hemen her sektörde sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılan düzenleme ve uygulamaların tüketiciyi mağdur ettiğini hatırlatan Aydın, bu sürece aynı sektörlerde çalışan emekçilerin örgütsüzleştirilmesine dönük saldırıların eşlik ettiğini dile getirerek düzen değişikliğine olan ihtiyacı vurguladı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar'ın ifadesiyle "küresel neo-liberal kapitalizmin ağır sömürü ve yoksulluğunu çeken emekçi halkın kitlesel ekonomik-demokratik mücadele örgütü" olan Tüketici Hakları Derneği, yoğun kitle eğitimi, kamuoyuna açıklamalar ve gösterilerle bilinçli ve örgütlü bir tüketici hareketi oluşturmayı hedefliyor.