TKP'li adaydan Ürosan kimya fabrikasında direnişe destek

Çorlu'daki Ürosan kimya fabrikasında işten çıkarmalara karşı direnişe geçen işçileri ziyaret eden Bu Düzen Değişmeli Platformu Tekirdağ milletvekili adayı Turan Arslan 'Patron yanlısı adaylar patronla, biz ise burada işçi sınıfı ile olmaya devam edeceğiz' dedi.

soL - Çorlu