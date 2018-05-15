TKP'li adaydan Ürosan kimya fabrikasında direnişe destek

Çorlu'da bulunan Ürosan kimya fabrikasında hammadde yetersizliğini öne süren işveren önlem olarak fabrikada daralmaya gitme kararı aldı.
Sekiz işçinin çıkışını veren işveren çıkış verdiği işçilerin özlük haklarında kısıtlamaya gidip kıdem tazminatlarını takside bölmek ve düşük göstermek gibi yöntemlere başvurunca, işçiler gece yarısı fabrika önünde direnişe geçtiler.
Bugün işveren ve sendika arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuca göre işçiler direnişe devam edip etmeme kararı alacak.
Bu Düzen Değişmeli Platformu Tekirdağ bağımsız milletvekili adayı, TKP üyesi Turan Arslan, gece yarısı fabrika önüne giderek direnişteki işçileri ziyaret etti. Grevleri yasaklamakla övünen iktidarın uygulamalarına rağmen işçi sınıfının direnişten vazgeçmediğini söyleyen Arslan, "Patron yanlısı adaylar patronla, biz ise burada işçi sınıfı ile olmaya devam edeceğiz" dedi.