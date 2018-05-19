TKP Avcılar İlçe Örgütü açıldı

Türkiye Komünist Partisi Avcılar ilçe örgütünün açılışında konuşan Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu 'Bizim somut programımız sosyalist devrimdir' dedi.

Türkiye Komünist Partisi’nin “TKP her yerde” başlığıyla yaptığı çalışmalar kapsamında bugün Avcılar ilçe örgütünün açılışı gerçekleştirildi. Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu ile TKP Merkez Komite üyesi Gülçin Uz da açılışa katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Gülçin Uz, partinin yaptığımız çalışmaların sonuçlarını aldığını, bundan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek “Zor bir görev üstlendik ama bunun bilincindeyiz. Birkaç aydır hızla yaygınlaşmaya, büyümeye devam ediyoruz. Sosyalizm hedefimiz ve samimiyetimizle insanlara gittiğimizde karşılığını alıyoruz” dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ama bu zor dönemin kimi avantajları da barındırdığını ifade eden Uz, Türkiye toplumunun düzen partileri arasında güveneceği bir siyasi öznenin olmadığını, yüzünü sola dönen insanlarınsa karşısında TKP'yi bulduğunu belirtti.

TKP'nin seçimlere katılmasının hukuksuz bir biçimde engellendiğini söyleyen Uz, düzenin baskılarını ve hukuksuz engellemelerini bir devrimci partiye yaraşır biçimde göğüslediklerini ve bağımsız adaylarla seçime girildiğini belirtti. Uz, yine bir seçim döneminde, 17 Nisan 1999'da, faşistler tarafından katledilen TKP üyesi Hüseyin Duman'ın örgütü olan Avcılar ilçe örgütünü yeniden açarak sosyalizm mücadelesini yaygınlaştırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

'AKP DÜZENİ YIKILMALI VE ONUNLA HESAPLAŞILMALI'

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu konuşmasına “Hüseyin Duman'ın annesi Fadime Ana'nın selamlarını getirdim” diyerek başladı. Seçim çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Boyoğlu, “Bizim için asıl önemli olan ne kadar oy aldığımız değil bu düzenden kopardığımız insanlardır” dedi.

“Kendi umudumuzu kendimiz örgütleyeceğiz” diyen Boyoğlu, “Her gün yeni insanlarla, gençlerle ve emekçilerle tanışıyoruz; haklı olduğumuza ve kazanabileceğimize insanları ikna edebiliyoruz, AKP'nin alternatifi olarak gösterilen seçeneklerin çok da farklı olmadığını gösterebiliyoruz” diye konuştu.

“Bizim somut programımız sosyalist devrimdir” diyen Boyoğlu, AKP'nin kurduğu düzenin yıkılması ve geriye dönük bir hesaplaşmanın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti ve “Bulunduğumuz her yerde herkesle temas ederek bunları anlatacağız” diyerek sözlerine son verdi.

Açılış programı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından sona erdi.

