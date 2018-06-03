Sevinç Sertbarut liselilerle buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili Sevinç İlkuçan Sertbarut, liselilerle bir araya geldi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut liselilerle buluştu. Kapitalizmin tarihsel gelişimi, Türkiye işçi sınıfının durumu ve mücadele ihtiyacı, 24 Haziran seçimlerine katılan düzen partilerinin Türkiye işçi sınıfı ve aydınlara karşı tutumu başlıkları üzerine yapılan sohbetin ardından hep birlikte Antalya kent merkezinde seçim çalışması yapıldı.

'İŞÇİ SINIFININ TEK VE GERÇEK KURTULUŞU BU DÜZENİN YIKILMASI'

Toplantının başında bu düzene karşı sadece seçim dönemlerinde değil, yılın 365 günü inançla ve kararlılıkla mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Sevinç İlkuçan Sertbarut, kapitalizmin tarihsel gelişimini ve işçi sınıfının kapitalist düzendeki durumunu anlattıktan sonra, bugün sadece Türkiye'de değil bütün dünya ülkelerinde işçi sınıfının tek ve gerçek kurtuluşunun kapitalist düzenin yıkılması ve yerine sosyalist iktidarların kurulması olduğunun altını çizdi.

DÜZENİN SİCİLİ

Sertbarut 24 Haziran seçimlerine girecek olan düzen partilerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının geçmişlerine değinerek işçi sınıfına, Türkiye'nin aydınlarına karşı işledikleri suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzen partilerinin hiçbirinin emekçi halkın çıkarlarını savunmadigini, kapitalizmin insanlığa verebileceği ıyi hiçbir şey olmadığını belirten Sertbarut, kapitalizme karşı örgütlü mücadelenin zorunluluğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Lise öğrencilerinin katkıları ve soruları ile devam eden buluşma sonrasında Sevinç İlkuçan Sertbarut ve liseliler hep birlikte Antalya kent merkezinde yapılan seçim çalışmasına katıldılar.