Sarıyer’de halk toplantısı

​Bu Düzen Değişmeli Platformu, Sarıyer Tarabyaüstü’nde bugün İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın’ın katılımıyla halk toplantısı düzenledi. Aydın toplantıda halkın gerçek çıkarının örgütlenip bu düzeni değiştirmekte olduğunu vurguladı.

İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen Bu Düzen Değişmeli Platformu Sarıyer Tarabyaüstü halk toplantısı Çamlık Parkı'nda yapıldı. Yeşillikler içinde, temiz havada saat 17.00’de başlayan ve karşılıklı çayların içildiği sıcak bir ortamda yapılan toplantıda Orhan Aydın, yurttaşlara ranta, gericiliğe, sömürüye karşı örgütlenme ve düzeni değiştirme çağrısında bulundu.

'ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İÇİN 647 BİN AĞAÇ KESİLDİ'

Orhan Aydın yaptığı konuşmada AKP iktidarının dolayısıyla Erdoğan’ın sadece bu düzenin yürütücüsü olduğunu vurgulayarak son dönemde Sarıyer gibi yeşillikler içindeki bölgelerin ranta açılmasının, halkın yaşam alanlarının zenginlere peşkeş çekilmesinin, doğanın tahrip edilmesinin hız kazandığına dikkat çekti. Bu talana örgütlü şekilde karşı konulabileceğini ifade eden Aydın, örnek olarak seçim bölgesinde yer alan 3. Havalimanı için 647 bin ağaç kesildiğini hatırlattı. Aydın, AKP’nin yarattığı tahribatın yalnız doğayla sınırlı kalmadığını, eğitimde de büyük gerileme yaşandığını dile getirdi.

'YANMAZ KEFEN SATICISI CÜBBELİ AHMET'İN 50 BİN MÜRİDİ VAR'

Kendisinden şikayetçi olan ve bu hafta içinde davasının görüldüğü Cübbeli Ahmet adlı meczubun, yanmaz kefen, terlik satan tarikatına 50 bin mürit bulunduğunu vurgulayan Aydın, Türkiye’de en büyük sermaye gruplarının fabrikalarında bu kadar kişi çalışmadığına işaret etti.

Kültür alanında da AKP operasyonlarıyla büyük tahribat yapıldığına değinen Aydın, MESAM’daki sanatçı arkadaşlarının kazandıkları mücadeleyi kutladı. Aydın ayrıca bu düzen değişmediği sürece, doğanın katledilmesinden, bir avuç zenginin refahı uğruna emeğin sömürüsünden kurtuluşun olmadığını vurgularken Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları dışında AKP’ye alternatif olarak öne sürülenlerin de düzenin devam ettiricisi olduklarını kaydetti.

'HALKIN GERÇEK ÇIKARI BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEKTE'

Aydın, HDP’nin Hüda Kaya gibi tarikat, cemaat önderlerini listesine alırken CHP’nin solcu milletvekillerini biçip 2 Temmuz’un katliamının sorumlularıyla ittifak yaptığına dikkat çekti. Aydın son olarak “Bana 24 Haziran seçimlerinin sonucunu soranlara ‘kaos’ olur diyorum” derken, Erdoğan’ın koltuğu bırakmak istemediğini söyledi. Aydın her ne olursa olsun halkın çıkarlarının buralarda olmadığını ifade ettikten sonra halkın gerçek çıkarının örgütlenip bu düzeni değiştirmekte olduğu belirterek sözlerini tamamladı.