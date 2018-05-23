Kocaeli bağımsız milletvekili adayından Eğitim-İş ziyareti

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Gebze Şubesi'ni ziyaret etti.

24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu (BDDP) Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan Eğitim-İş Sendikası Gebze Şubesi’ni ziyaret etti.

'İRADEMİZ KARŞIMIZDAKİ SINIFI YIKMAK OLMALI'

Yapılan ziyarette Gebze'de Flormar fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişte olan 115 işçiye destek olunması gerektiği yönünde ortak görüş beyan edildi. Türkiye'yi emekçiler açısından zor bir dönem beklediğini ifade eden Tozkoparan, bunun için emekçilerin ve emekten yana mücadele edenlerin akıl netliğine ve ortaklığına ihtiyacı olduğunu söyledi. Tozkoparan, ülkede açık bir şekilde yaşanan ekonomik krizin faturasının sermaye sınıfı tarafından emekçilere kesilmesinin önüne geçmek için bir direnç örmenin gerekliliğini vurguladı. Sözlerine Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun neden seçimlere girdiğini açıklayarak devam eden Tozkoparan şunları söyledi:

“Bu ihtiyaca cevap vermek için, emekçilere krizlerin olmadığı başka bir düzenin mümkün olduğunu anlatmak için bağımsız adaylarla seçime giriyoruz. İrademiz karşımızdaki sınıfı yıkmak olmalı, aksi halde emekçileri ağır bir yıkım bekliyor."

'KISMİ İYİLEŞTİRMELERLE DE MÜMKÜN DEĞİL'

Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkanların ülkeyi düze çıkaracak planlarının olmadığını belirten Tozkoparan, Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz sonrası iktidara gelen SYRİZA iktidarını hatırlatarak, "Kısmi iyileştirmelerin emekçiler açısından bir çözüm üretmesi mümkün değil. Kapitalist sistem bütünüyle bir krizin içinde. Muhalefet de dahil olmak üzere, düzen aktörleri toplumu düzen dışı arayışlardan uzaklaştırmak için her türlü politikayı uyguladı ve uygulamaya devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi'nin 'Bu Düzen Değişmeli' çıkışı burada anlamını kazanıyor" dedi.

Sendika Şube Başkanı Bülent Metin ve üye öğretmenler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, emek örgütlerinin daha örgütlü olmaları gerektiğini vurguladı.

Görüşme, üye öğretmenler ve Şube Başkanı Bülent Metin’in Mustafa Tozkoparan’a başarı dilekleriyle son buldu.