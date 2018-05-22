Kocaeli bağımsız milletvekili adayından BMİS ziyareti

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan, Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube’sine ziyarette bulundu

24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu (BDDP) Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan Birleşik Metal-İş (BMİS) Gebze Şubesi’ni ziyaret etti.

Tozkoparan, komünistlerin bu seçimi sınıfın sesi açısından da bir uğrak noktası olarak gördüğünü belirtirken; “Bu uğrakta önemli olan işçi sınıfının sesi olabilmek, Bu Düzen Değişmeli Platformu bunun için yola çıktı. İşçi sınıfı adına daha fazlasını istemek için yola çıktık. Düzen değişikliğini talep ediyor ve mücadele ediyoruz. Meşru ve haklı olan budur. Bu talep ne zaman geri çekildi ise işçi sınıfı tüm kazanımlarını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Siyasette zorlu br evreden geçildiğini belirten BMİS Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın ise, “Olağanüstü koşullarda yaşıyoruz. Bir metal işçisinin böyle bir dönemde öne çıkması kıymetli. Taleplerimiz ortak” diye konuştu.

Mustafa Tozkoparan, metal işçisi ve BDDP'nin kocaeli bağımsız milletvekili adayı.