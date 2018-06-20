İspanyol komünistlerden 24 Haziran çağrısı: Bu düzen değişmeli

İspanya Halkları Komünist Partisi Genel Sekreteri Astor Garcia, bir video mesaj yayınlayarak, 24 Haziran seçimlerine bağımsız adaylarla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'na destek çağrısı yaptı.

İspanya Halkları Komünist Partisi (İHKP) Genel Sekreteri Astor Garcia, yayınladığı video mesajla, partisinin bütün üyeleri ve Merkez Komitesi adına Türkiye Komünist Partisi ve Bu Düzen Değişmeli Platformu'na destek verme çağrısı yaptı.

"İHKP MK ve tüm üyeleri adına, Türkiye Komünist Partisi'nden yoldaşlara kardeşçe, enternasyonalist selamlarımı iletiyorum" diyerek söze başlayan Astor Garcia, sözlerini "24 Haziran'da Türkiye'deki genel seçimlere 'Bu Düzen Değişmeli' sloganıyla katılacak olan bağımsız adayları destekliyoruz" diyerek sürdürdü.

İHKP Genel Sekreteri Garcia, "Bu adaylara desteğin Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının haklarının savunulmasının en iyi teminatı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

